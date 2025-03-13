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Слуцкий после 0:4 от «Кавасаки» в азиатской ЛЧ: «Между клубами из Китая и Японии с Кореей все еще есть разрыв в интенсивности. Мы серьезно изучим наш опыт в турнире»

Леонид Слуцкий прокомментировал крупное поражение от «Кавасаки» (0:4).

Команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии, «Кавасаки» благодаря победе в ответной игре вышел в четвертьфинал турнира. По голу забили Асахи Сасаки, Эрисон, Тацуя Ито и Марсиньо да Силва. В первом матче команда Леонида Слуцкого выиграла 1:0 благодаря автоголу Коты Такаи.

«Шэньхуа» не проигрывал так крупно с июля 2023 года: тогда уступили 0:5 «Шанхай Порт» в 19-м туре Суперлиги Китая, при российском тренере такое случилось впервые.

Леонид Слуцкий считает, что его команде есть в чем прибавлять.

«В первой половине игры мы глубоко защищались и играли относительно пассивно, из-за этого не получалось много атаковать. В перерыве я попросил игроков смело контролировать мяч и искать возможности впереди. В начале второго тайма мы играли лучше и что-то создали, но, к сожалению, быстро пропустили два гола при хорошей игре.

Я впервые участвовал с командой в Лиге чемпионов Азии, благодаря этим десяти матчам я вижу, что между китайскими и японскими с корейскими командами все еще остается разрыв с точки зрения интенсивности. Перед каждой игрой буду напоминать своим игрокам о необходимости не уступать ни одному сопернику по этому показателю, чтобы мы могли конкурировать со всеми.

Мы серьезно изучим опыт этого розыгрыша турнира. Надеюсь, в новом сезоне [Лиги чемпионов Азии] мы станем играть интенсивнее и будем ориентироваться на главные азиатские клубы. Думаю, мы должны были столкнуться с такой проблемой, чтобы все осознать.

Да, клубы Суперлиги Китая полагаются на легионеров, но не думаю, что это причина нашей неудачи. Я все еще твердо верю, что самый важный момент для определения победителя и проигравшего – интенсивность.

В некоторых прошлых играх наши лидеры тоже не смогли сыграть. Это определенно создает трудности тренеру, но по-прежнему не причина проигрывать», – заявил главный тренер шанхайцев.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 29 марта встретится с «Хэнанем» в 13:00 по московскому времени.

6 апреля у «Шэньхуа» важное дерби против «Порта», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: аккаунт «Шанхая» в Weibo
logoЛеонид Слуцкий
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
logoКавасаки Фронтале
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