Мухин сыграл впервые за 508 дней. У хавбека ЦСКА был разрыв «крестов»

Максим Мухин сыграл в официальном матче впервые за 508 дней.

Хавбек ЦСКА вышел на замену на 85-й минуте первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1).

Последний раз Мухин выходил на поле 21 октября 2023 года в игре Мир РПЛ с «Рубином» (0:0), в котором был заменен на 77-й минуте из-за разрыва передней крестообразной связки.