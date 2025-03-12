«Комо» намерен выкупить у «Барсы» Валье летом. Каталонцы хотят 8 млн евро за защитника
«Барселона» готова рассмотреть продажу Алекса Валье летом.
20-летний защитник был арендован «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас, в зимнее трансферное окно на правах аренды без опции выкупа. Первую половину сезона игрок провел в аренде в «Селтике».
Как сообщает Diario Sport, итальянский клуб и лично Фабрегас довольны Валье и готовы выкупить игрока летом.
В «Барселоне» не против продажи, но намерены выручить за своего воспитанника около 8 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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