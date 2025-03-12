  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Перси про 1:2 с «Интером»: «Пенальти в ворота «Фейеноорда» был сомнительным. Возможно, судьи отнеслись к этому слишком легкомысленно»
1

Ван Перси про 1:2 с «Интером»: «Пенальти в ворота «Фейеноорда» был сомнительным. Возможно, судьи отнеслись к этому слишком легкомысленно»

Робин ван Перси назвал сомнительным пенальти в ворота «Фейеноорда» в 1/8 ЛЧ.

Клуб из Нидерландов вылетел из Лиги чемпионов УЕФА, уступив «Интеру» по сумме двух матчей (0:2, 1:2). 

Победный гол во второй игре миланцы забили с пенальти, который был реализован Хаканом Чалханоглу на 51-й минуте. 

«Мы много работали и хорошо защищались, с высоким и низким прессингом. В некоторых моментах могли сыграть лучше, но мы противостояли очень сильной команде. Когда они начинают оказывать давление, с ними сложно справиться. 

Всегда неприятно пропускать быстрый гол. Тем не менее, мы чувствовали поддержку трибун на протяжении всей игры. Ребята сделали все, что могли. Я не могу просить большего. 

Было обидно пропустить гол почти сразу после перерыва. Пенальти в наши ворота был сомнительным. Возможно, судьи отнеслись к этому слишком легкомысленно. Я верил в то, что мы еще можем отыграться, и игроки тоже», – сказал главный тренер «Фейеноорда». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Football Italia
logoХакан Чалханоглу
logoИнтер
logoвысшая лига Нидерланды
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсудьи
logoРобин ван Перси
logoФейеноорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Президент «ПСЖ» о победе над «Ливерпулем»: «Обыграли лучшую команду мира. Игроки пишут историю «ПСЖ». Мы еще далеки от победы в ЛЧ, нужно оставаться скромными»
5 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» против «Реала», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Лилля», «Арсенал» сыграет с ПСВ, «Астон Вилла» – с «Брюгге»
4548 минут назад
Ищем в команду QA-инженера. Если знакомы с веб-тестированием, откликайтесь на вакансию!
49 минут назадВакансия
Робертсон про 0:1 с «ПСЖ»: «На прошлой неделе «Ливерпуль» победил, не сыграв в свою силу. Сегодня мы сыграли лучше, но таков футбол. Пенальти – всегда лотерея»
25сегодня, 07:15
«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, «Барса» обыграла «Бенфику», «Краснодар» вылетел из Кубка России, «Зенит» попросил отменить удаление Вендела, новый стадион «МЮ» и другие новости
32сегодня, 06:12
«ПСЖ» превзошел «Ливерпуль» по ожидаемым голам по итогам двух матчей 1/8 финала ЛЧ – 5,33 против 1,98 (xGPhilosophy)
62сегодня, 05:40
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Зенит» в гостях у «Ростова», ЦСКА против «Динамо»
26сегодня, 05:15
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2. «Спартак» сыграет с «Акроном», «Урал» против «Рубина»
150сегодня, 05:05
«Ливерпуль» впервые проиграл серию пенальти в ЛЧ/КЕЧ. «ПСЖ» – 2-й клуб из Франции в истории турнира, выигравший серию
22сегодня, 04:30
Энрике о победе над «Ливерпулем»: «Благодаря нашему менталитету, характеру и особенно Доннарумме, «ПСЖ» смог выиграть сложный матч. Это только начало! Мы настроены стать лучше»
105вчера, 23:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3 минуты назад
Алонсо о вылете от «Баварии» в ЛЧ: «Байер» проиграл не сегодня, а неделю назад во втором тайме. Когда нам нужна была зрелая игра, мы сыграли слабо»
112 минут назад
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Шанхай» Слуцкого встретится с «Кавасаки»
1417 минут назад
Лончар согласен, что Дзюба для российского футбола как Роналду – для мирового: «Когда был ребенком, смотрел Артема по телевизору, а теперь играю с ним в одной команде. Это большая честь»
124 минуты назад
«Арсенал» – ПСВ. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
27 минут назад
Алиссон сделал 16 сэйвов за два матча с «ПСЖ» – больше всех в плей-офф ЛЧ с сезона-2016/17 (Нойер против «Реала»)
734 минуты назад
Максвелл: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ. Если обыграли «Ливерпуль», значит, способны победить кого угодно»
435 минут назад
В FC 25 добавили празднование гола в виде обезьяны
644 минуты назадВидео
ЦСКА – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
154 минуты назад
Маркиньос о том, что «ПСЖ» прошел «Ливерпуль» в ЛЧ: «Это особенный день – приехать на «Энфилд» с молодой командой и победить. Совершенству предела нет. Останавливаться на этом мы не можем»
5сегодня, 07:30