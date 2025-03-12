Ван Перси про 1:2 с «Интером»: «Пенальти в ворота «Фейеноорда» был сомнительным. Возможно, судьи отнеслись к этому слишком легкомысленно»
Клуб из Нидерландов вылетел из Лиги чемпионов УЕФА, уступив «Интеру» по сумме двух матчей (0:2, 1:2).
Победный гол во второй игре миланцы забили с пенальти, который был реализован Хаканом Чалханоглу на 51-й минуте.
«Мы много работали и хорошо защищались, с высоким и низким прессингом. В некоторых моментах могли сыграть лучше, но мы противостояли очень сильной команде. Когда они начинают оказывать давление, с ними сложно справиться.
Всегда неприятно пропускать быстрый гол. Тем не менее, мы чувствовали поддержку трибун на протяжении всей игры. Ребята сделали все, что могли. Я не могу просить большего.
Было обидно пропустить гол почти сразу после перерыва. Пенальти в наши ворота был сомнительным. Возможно, судьи отнеслись к этому слишком легкомысленно. Я верил в то, что мы еще можем отыграться, и игроки тоже», – сказал главный тренер «Фейеноорда».
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