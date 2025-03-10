Рахимов о рекорде Дзюбы: «Не хочу говорить про Артема. Буду его хвалить – он начнет пить»
Рашид Рахимов не стал комментировать рекорд Артема Дзюбы.
36-летний форвард «Акрона» забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова.
– Не хочу говорить про Дзюбу, уже все сказал. Сейчас начну его хвалить – он начнет пить.
– Но как вы думаете, кто-нибудь из нынешнего молодого поколения игроков сможет побить этот рекорд?
– Не могу сказать. Не знаю, кто сколько будет забивать, – сказал главный тренер «Рубина».
В 12 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Дзюба забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистику футболиста «Акрона» можно изучить по ссылке.
«Рубин» с 29 очками после 20 матчей занимает восьмое место в Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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