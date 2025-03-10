Рахимов о рекорде Дзюбы: «Не хочу говорить про Артема. Буду его хвалить – он начнет пить»

Рашид Рахимов не стал комментировать рекорд Артема Дзюбы.

36-летний форвард «Акрона » забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова.

– Не хочу говорить про Дзюбу , уже все сказал. Сейчас начну его хвалить – он начнет пить.

– Но как вы думаете, кто-нибудь из нынешнего молодого поколения игроков сможет побить этот рекорд?

– Не могу сказать. Не знаю, кто сколько будет забивать, – сказал главный тренер «Рубина ».

В 12 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Дзюба забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистику футболиста «Акрона» можно изучить по ссылке .

«Рубин» с 29 очками после 20 матчей занимает восьмое место в Мир РПЛ.