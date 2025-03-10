  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рахимов о рекорде Дзюбы: «Не хочу говорить про Артема. Буду его хвалить – он начнет пить»
1

Рахимов о рекорде Дзюбы: «Не хочу говорить про Артема. Буду его хвалить – он начнет пить»

Рашид Рахимов не стал комментировать рекорд Артема Дзюбы.

36-летний форвард «Акрона» забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова.

– Не хочу говорить про Дзюбу, уже все сказал. Сейчас начну его хвалить – он начнет пить.

– Но как вы думаете, кто-нибудь из нынешнего молодого поколения игроков сможет побить этот рекорд?

– Не могу сказать. Не знаю, кто сколько будет забивать, – сказал главный тренер «Рубина».

В 12 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Дзюба забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистику футболиста «Акрона» можно изучить по ссылке.

«Рубин» с 29 очками после 20 матчей занимает восьмое место в Мир РПЛ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoРашид Рахимов
logoАкрон
алкоголь и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Экс-игрок «Факела» Шарифи о расизме в адрес Вендела: «Это могло быть сделано по указке со стороны «Спартака». Многих можно уговорить сделать это за пару тысяч»
812 минут назад
Вратарь «Динамо» Махачкала Волк о мечте: «Золотой мяч». Остальное – уже не мечты, а цели»
718 минут назад
Неймар посетил карнавал в Рио-де-Жанейро за несколько дней до матча с «Коринтиансом». Форвард «Сантоса» не играл из-за «дискомфорта»
2528 минут назад
Мостовой о работе за границей: «Звонили из «Сельты», они узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты»
2750 минут назад
Посольство Бразилии о Венделе: «Осуждаем расистское поведение по отношению к спортсмену, который с профессионализмом защищает цвета «Зенита». Выражаем поддержку и солидарность»
5853 минуты назад
Радченко о расизме в адрес Вендела: «Арбитр – номер один в этой проблеме, ты должен замечать, как провоцируют футболистов. В РПЛ ее не решают, как это делали с Винисиусом в Испании»
20сегодня, 15:02
Помогите собраться футболисту РПЛ! Точно влезет все нужное?
сегодня, 15:00Спецпроект
Флик считает Рафинью претендентом на «Золотой мяч»: «Безусловно – у него есть все качества хорошего игрока. Я рад, что он в «Барселоне»
14сегодня, 14:52
Неймар пропустил полуфинал Лиги Паулиста из-за травмы. «Сантос» проиграл и вылетел из турнира: «К сожалению, это часть футбола. Вернемся еще сильнее»
19сегодня, 14:46
Матч России с Гренадой учтут в рейтинге ФИФА
19сегодня, 14:34
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков о матче России с Гренадой: «Осталось только Сент-Винсент пригласить, и будет полный комплект. Экзотики нашему футболу хватает»
49 минут назад
Головин вернется к тренировкам завтра. Хавбек «Монако», пропустивший 4 матча, готовится к игре с «Анжером»
128 минут назад
Орлов о Барко с «Рубином»: «Неутомимый – 90-я минута, а он пашет, обостряет. А как он пробил с точки паненкой? Вот это мастерство. Смолов на домашнем ЧМ так исполнить не смог»
1039 минут назад
Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» перед матчем с «МЮ»
256 минут назад
Семин о Мостовом: «Его возьмут на работу в клуб РПЛ, возможно – он сохранил знания, выучился. Зачем убивать его веру?»
8сегодня, 14:44
Первая лига. «Балтика» сыграет с «Ротором»
31сегодня, 14:29
Фанаты ФК «Кубань» установили 100 кормушек для птиц
6сегодня, 13:29Фото
Россия сыграет с Гренадой в Москве 19 марта. Соперник идет 174-м в рейтинге ФИФА (Sport Baza)
90сегодня, 12:48
Защитник «Ахмата» Гандри о Кадырове: «Большой человек, уважаю его. Лично пообщаться пока не удалось»
12сегодня, 12:21
На «Газпром Арене» открылся обновленный бизнес-клуб группы «Аэрофлот»
2сегодня, 12:19Фото