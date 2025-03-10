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Тренер ПАОК Луческу о поражении от «Каллитеи»: «После 1:0 мы выключили рубильник, соперник заслужил победу. Возможно, от меня устали слышать одно и то же на тренировках»

Рэзван Луческу остался недоволен игрой ПАОК против «Каллитеи» (1:2).

Команды встречались в 26-м туре Суперлиги Греции, Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировал Эльвин Керимов.

Кирил Десподов вывел ПАОК вперед на 2-й минуте, Мигуэль Альфарела на 14-й сравнял счет. На 45+1 «Каллитея» могла забивать второй гол, но Деметриус не реализовал пенальти. Яннис Лукинас принес афинскому клубу победу голом на 90-й минуте.

Федор Чалов появился на поле на 59-й минуте и результативными действиями не отметился, Магомед Оздоев пропустил матч из-за перебора желтых карточек.

Рэзван Луческу взял на себя ответственность за неудачу.

«Мы хорошо начали и быстро открыли счет, но потом соперник отреагировал, отбирал мячи в защите и нападении и контролировал ход матча. Вместо того чтобы продолжать с той же интенсивностью после 1:0, мы ничего не создали кроме момента Камара на 15-й минуте. Мы будто выключили рубильник, это грустно, потому что «Каллитея» заслужила победу и смотрелась решительнее, чем мы.

Соперник не только забил великолепный гол на 90-й минуте, но и создал 2-3 отличных момента. В этом матче мы должны были победить на бумаге, но «Каллитея» честно выиграла на поле.

Конечно, есть ряд причин, почему так случилось. Свою роль сыграло множество матчей в последнее время. Вероятно, мы не в лучшей форме с психологической точки зрения, некоторые игроки не в оптимальном состоянии. Кто-то, возможно, устал слышать от меня одно и то же каждый день на тренировках.

В любом случае это был очень плохой вечер, мне стыдно за результат, потому что команда была не такой, какой должна была быть на поле, и я несу за это ответственность», – заявил главный тренер ПАОК.

Полная запись матча с комментарием Эльвина Керимова

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Nova Sports
logoвысшая лига Греция
logoПАОК
logoКаллитея
logoФедор Чалов
logoМагомед Оздоев
logoРэзван Луческу
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