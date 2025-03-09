Ретеги забил «Ювентусу» с пенальти, назначенного за игру рукой Маккенни. Форвард «Аталанты» – лучший бомбардир Серии А с 22 голами
В ворота «Ювентуса» назначили пенальти в матче с «Аталантой» в 28-м туре Серии А.
На 27-й минуте защитник бергамасков Берат Джимшити сыграл головой в штрафной «Юве». Мяч после его удара попал в руку Уэстону Маккенни.
Судья встречи Симоне Соцца назначил 11-метровый в пользу «Аталанты», ассистенты ВАР подтвердили решение.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Матео Ретеги реализовал удар с точки. На счету форварда 22 мяча в текущем чемпионате, итальянец лидирует в списке бомбардиров турнира.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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