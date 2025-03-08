Салах побил рекорд фэнтези АПЛ по очкам – за 9 игр до конца чемпионата

Мохамед Салах обновил рекорд фэнтези-турнира АПЛ по очкам за сезон.

Сегодня полузащитник «Ливерпуля » набрал 13 очков (+3 за полный матч, +10 за голы) в игре с «Саутгемптоном ». Египетский полузащитник дважды забил с пенальти, лидер АПЛ выиграл 3:1, хотя проигрывал 0:1 по ходу матча.

За 9 игр до конца чемпионата Салах набрал 277 очков, побив свой же рекорд сезона-2017/18 – 274 очка – в фэнтези АПЛ на Спортсе .

Третий в истории фэнтези на Спортсе’’ результат – 250 очков Эрлинга Холанда в сезоне-2022/23 (с сезона-2023/24 изменился подсчет очков, игроки получают дополнительные бонусы за заработанные пенальти).

В АПЛ-2024/25 у Салаха 27 голов и 17 ассистов в 29 матчах.

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