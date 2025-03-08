«Бавария» проиграла впервые с января – после 8 побед и 2 ничьих. «Бохум» выиграл на «Альянц Арене»
Серия «Баварии» без поражений прервана на «Альянц Арене».
В 25-м туре Бундеслиги мюнхенцы уступили «Бохуму» (2:3), играя в меньшинстве весь второй тайм.
В последний раз до этого дня команда Венсана Компани проигрывала 22 января – «Фейеноорду» (0:1) в Лиге чемпионов. С тех пор у нее было 8 побед и 2 ничьих.
11 марта «Бавария» выступит в гостях у «Байера».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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