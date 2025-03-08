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В Первой лиге не забивали с игры 663 минуты. Гол Апекова из «КАМАЗа» «Чайке» – первый за шесть матчей

«КАМАЗ» обыграл «Чайку» в 23-м туре Мелбет Первой лиги (3:1).

Руслан Апеков вывел клуб из Набережных Челнов вперед на 30-й минуте, во втором тайме отличились Даниил Моторин и Мухаммад Султонов. У соперника в концовке отличился Владислав Руденко.

Мяч Апекова стал первым в турнире за шесть матчей. Прошлые пять игр Первой лиги закончились со счетом 0:0 – две в 22-м туре и еще три в 23-м.

До этого последним оставался мяч нападающего  «Тюмени» Александра Коротаева в матче против  «Родины» 2 марта (1:0).

КАМАЗ прямо сейчас занимает 11-ю позицию в Первой лиге, «Чайка» – 10-я в таблице.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoДаниил Моторин
logoЧайка Песчанокопское
logoРуслан Апеков
logoМухаммад Султонов
Владислав Руденко
logoПервая лига
logoКАМАЗ
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