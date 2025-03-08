Желудочным соком захлебнулся 19-летний игрок «Металоглобуса» из 2-й лиги Румынии. Манолаче с лета страдал от хронической усталости и головокружения, врачи лечили его от инфекции

19-летний футболист из Румынии умер от загадочной болезни.

Лука Манолаче до августа 2024 года играл за «Металоглобус», команду из второй лиги, но был вынужден прекратить выступления из-за ряда инцидентов.

The Mirror пишет, что парень начал страдать от хронической усталости, головокружения, озноба, кровавого стула, ему с трудом удавалось доиграть первый тайм матчей. Поначалу тренер считал, что полузащитник просто неправильно готовится к играм, однако симптомы стали настолько явными, что во время одного из матчей пришлось вызывать врачей, поскольку у Манолаче потемнело в глазах.

Первоначальные обследования не выявили ничего необычного, и врачи пришли к выводу, что Лука страдает от какой-то тяжелой инфекции, после чего назначили соответствующие препараты.

28 февраля, гуляя с одним из родственников, игрок почувствовал недомогание. Он позвонил матери и сообщил о проблеме, та вызвала скорую помощь. Когда состояние Луки ухудшилось, он снова связался с мамой и сказал: «Я больше не могу». Также он спросил: «Думаешь, я умираю?»

Уже в автомобиле скорой помощи Манолаче пожаловался, что ничего не видит. В больнице его начало тошнить кровью, и в итоге Лука захлебнулся желудочным соком, несмотря на попытки врачей его спасти.

Отмечается, что доктора в разговоре с матерью футболиста назвали обстоятельства смерти парня крайне редкими.

Манолаче провел три матча во второй лиге Румынии, а также выступал за сборные различных возрастов.