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«Бавария» хочет подписать Дьокереша или Шешко. Приоритет не определен, однако в клубе понимают, что Кейну нужна замена

«Бавария» хотела бы подписать Виктора Дьокереша или Беньямина Шешко.

По данным инсайдера Bild Кристиана Фалька, «Бавария» по-прежнему заинтересована в Викторе Дьокереше из «Спортинга».

У мюнхенцев сейчас не так много денег на трансферы, но в клубе знают, что им нужна замена Харри Кейну. У них есть только один нападающий, и неизвестно, будет ли Томас Мюллер играть в следующем сезоне.

В списке потенциальных кандидатов также фигурирует Шешко из «Лейпцига» и еще несколько форвардов. Отмечается, что «Бавария» пока не определила, что Дьокереш – их цель номер один.

Кроме того, остается вопрос, удастся ли получить 60 млн евро от «Тоттенхэма» за Матиса Теля. В таком случае возможен трансфер Шешко, стоимость которого оценивается в 70 млн евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Daily Briefing
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