Ротен о пропущенном голе Доннаруммы в матче с «Ливерпулем»: «Мерзко называть это ляпом. Да, он мог потащить этот удар, но это был непростой момент!»
Жером Ротен выступил в защиту Джанлуиджи Доннаруммы после матча ЛЧ.
«ПСЖ» уступил «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Единственный гол забил Харви Эллиотт на 87-й минуте.
«Я слышал критику в адрес Доннаруммы, но что тут можно сказать… Конечно, он мог спасти, но мерзко говорить, что он допустил ляп. Это был не самый простой сэйв. Это не ошибка. Нужно быть справедливым.
Да, он мог потащить этот удар, но это был непростой момент!» – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в программе Rothen s’enflamme.
«У Доннаруммы зефирное запястье, он мог взять удар Эллиотта, коснулся мяча». Ларке о вратаре «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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