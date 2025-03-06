«Лацио» выиграет ЛЕ с вероятностью 19,1%. Шансы «Тоттенхэма» – 14,5%, «МЮ» – 7,4% (Opta)
«Лацио» – главный претендент на победу в Лиге Европы, показал суперкомпьютер.
Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Суперкомпьютер Opta провел 10 тысяч симуляций оставшейся части турнира, и в 19,1% случаев победителем становился римский клуб.
Топ-10 выглядит так:
1. «Лацио» – 19,1%;
2. «Тоттенхэм» – 14,5%;
3. «Атлетик» – 13,5%;
4. «Рома» – 8%;
5. «Манчестер Юнайтед» – 7,4%;
6. «Лион» – 6,3%;
7. «Фенербахче» – 6,2%;
8. «Реал Сосьедад» – 5,4%;
9. «Аякс» – 5,3%;
10. «Олимпиакос» – 4,2%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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