«Лацио» выиграет ЛЕ с вероятностью 19,1%. Шансы «Тоттенхэма» – 14,5%, «МЮ» – 7,4% (Opta)

«Лацио» – главный претендент на победу в Лиге Европы, показал суперкомпьютер.

Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы . Суперкомпьютер Opta провел 10 тысяч симуляций оставшейся части турнира, и в 19,1% случаев победителем становился римский клуб.

Топ-10 выглядит так:

1. «Лацио » – 19,1%;

2. «Тоттенхэм » – 14,5%;

3. «Атлетик» – 13,5%;

4. «Рома » – 8%;

5. «Манчестер Юнайтед » – 7,4%;

6. «Лион» – 6,3%;

7. «Фенербахче» – 6,2%;

8. «Реал Сосьедад» – 5,4%;

9. «Аякс» – 5,3%;

10. «Олимпиакос» – 4,2%.