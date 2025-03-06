Генич в день рождения Уткина: «Год без тебя, Вась. Помним и никогда не забудем»
Константин Генич отдал дань памяти Василию Уткину в его день рождения.
Сегодня Уткину могло бы исполниться 53 года. Комментатор скончался 19 марта 2024 года.
«С днем рождения, Вась! Год без тебя… Но мы тебя помним и никогда не забудем», – написал комментатор «Матч ТВ» Генич в телеграм-канале.
Фото: t.me/kgenich
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости