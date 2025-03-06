Генич в день рождения Уткина: «Год без тебя, Вась. Помним и никогда не забудем»

Константин Генич отдал дань памяти Василию Уткину в его день рождения.

Сегодня Уткину могло бы исполниться 53 года. Комментатор скончался 19 марта 2024 года.

«С днем рождения, Вась! Год без тебя… Но мы тебя помним и никогда не забудем», – написал комментатор «Матч ТВ» Генич в телеграм-канале.

Фото: t.me/kgenich