Великобритания подаст заявку на проведение женского ЧМ-2035. Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия направят совместное письмо в УЕФА
Великобритания подаст заявку на проведение женского чемпионата мира в 2035 году.
Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса до мая 2025 года направят в ФИФА совместное заявление о заинтересованности Великобритании в проведении чемпионата мира среди женщин в 2035-м.
В среду Совет ФИФА рекомендовал провести турнир в Европе или в Африке.
Ожидается, что окончательное решение о местах проведения чемпионатов мира в 2031 и 2035 годах будет принято во втором квартале 2026-го. Ранее сообщалось, что число команд в финальной стадии турнира может быть увеличено с 32 до 48.
Премьер Великобритании Стармер о женском ЧМ-2035: «Футбол всегда будет основой идентичности нашей страны. Евро-2022 среди женщин вдохновил целое поколение девушек, способствуя росту экономики»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт сборной Англии
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