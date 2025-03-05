Премьер Великобритании Стармер о женском ЧМ-2035: «Футбол всегда будет основой идентичности нашей страны. Евро-2022 среди женщин вдохновил целое поколение девушек, способствуя росту экономики»
«Футбол является и всегда будет основой идентичности нашей страны. Смотрим ли мы его по телевизору, играем ли по выходным, как это делаю я, или просто наслаждаемся атмосферой в пабе, он объединяет общество, как ничто другое.
Эта гордость проявилась в полной мере, когда Англия принимала Евро-2022 среди женщин. Это не только показало миру все лучшее, что есть в нашей стране, но и вдохновило целое поколение девушек играть в футбол, одновременно способствуя росту экономики.
Проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2035 году стало бы еще одним знаменательным событием в истории нашего спорта, способствующим росту и оставляющим неизгладимое наследие. Мое правительство полностью поддерживает намерение футбольных ассоциаций принять участие в конкурсе заявок», – сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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