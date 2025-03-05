33 очка сняли с боливийской «Ауроры» за переписанного футболиста, которому 25 лет, а не 20. Игрок дисквалифицирован на 2 года

С клуба в Боливии сняли 33 очка за переписанного футболиста.

Боливийская футбольная федерация наказала «Аурору » за искажение личных данных своего футболиста.

Диего Эрнан Монтаньо Мойсан выступал в профессиональных турнирах под именем Габриэль Монтаньо. Кроме того, выяснилось, что футболисту на 20, а 25 лет. Он провел 30 матчей за «Аврору», забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

По итогам расследования, с «Ауроры» сняли 33 очка – с таким штрафом клуб начнет новый сезон. Сам футболист был дисквалифицирован на два года, а руководители клуба Хайме Корнехо и Ивон Сандра Валенсия были отстранены от футбола на три года.