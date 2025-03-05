«Ливерпуль» намерен сделать предложение по Керкезу летом, «Борнмут» потребует 40+ млн фунтов. «Реал» и «Челси» тоже интересуются защитником
Как сообщает GiveMeSport, мерсисадйцы намерены сделать предложение о трансфере левого защитника «Борнмута» летом. Отмечается, что над переходом венгерского футболиста в «Борнмут» из АЗ работал Ричард Хьюз, который в данный момент занимает пост спортивного директора «Ливерпуля».
«Красные» хотят подписать игрока, который будет конкурировать с Эндрю Робертсоном и Константиносом Цимикасом. «Ливерпуль» также будет искать нового правого защитника, если Трент Александер-Арнолд покинет клуб.
«Челси» тоже проявляет интерес к Милошу и может оформить трансфер левого защитника на фоне неопределенности относительно будущего Ренату Вейги. Игрок «Борнмута» также входит в шорт-лист «Реала», но мадридцы пока не предпринимали конкретных действий для его подписания.
За трансфер Керкеза «вишни» потребуют более 40 миллионов фунтов. Сам футболист планирует сменить команду в летнее трансферное окно.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий