«Ливерпуль» намерен сделать предложение по Керкезу летом, «Борнмут» потребует 40+ млн фунтов. «Реал» и «Челси» тоже интересуются защитником

Милош Керкез может перейти в «Ливерпуль» летом.

Как сообщает GiveMeSport, мерсисадйцы намерены сделать предложение о трансфере левого защитника «Борнмута» летом. Отмечается, что над переходом венгерского футболиста в «Борнмут» из АЗ работал Ричард Хьюз, который в данный момент занимает пост спортивного директора «Ливерпуля ».

«Красные» хотят подписать игрока, который будет конкурировать с Эндрю Робертсоном и Константиносом Цимикасом . «Ливерпуль» также будет искать нового правого защитника, если Трент Александер-Арнолд покинет клуб.

«Челси» тоже проявляет интерес к Милошу и может оформить трансфер левого защитника на фоне неопределенности относительно будущего Ренату Вейги. Игрок «Борнмута » также входит в шорт-лист «Реала», но мадридцы пока не предпринимали конкретных действий для его подписания.

За трансфер Керкеза «вишни» потребуют более 40 миллионов фунтов. Сам футболист планирует сменить команду в летнее трансферное окно.