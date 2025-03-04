Экс-тренер «МЮ» Бенни Маккарти возглавил сборную Кении. Команда идет на 108-м месте в рейтинге ФИФА

Экс-тренер «МЮ» Бенни Маккарти возглавил сборную Кении.

Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на два года. Ожидается, что он будет руководить командой на Кубке Африки-2027, который Кения примет совместно с Угандой и Танзанией.

Ранее Маккарти работал тренером в бельгийском «Сент-Трюйдене», «Кейптаун Сити» и «Амазулу» из ЮАР, а также входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед » (с 2022 по 2024 годы).

В качестве игрока Бенни выступал за «Аякс», «Сельту», «Порту», «Блэкберн», «Вест Хэм» и сборную ЮАР .

«Я горжусь тем, что принял этот вызов и буду работать с национальной командой, у которой есть большой потенциал», – сказал Маккарти.

В текущем рейтинге ФИФА Кения занимает 108-е место. В 4 матчах отбора на ЧМ-2026 команда набрала 5 очков и занимает 4-е место в группе с Кот-д’Ивуаром, Габоном, Бурунди, Гамбией и Сейшельскими островами.