«Реал», «Бостон», «Макларен», женская «Барселона» – среди претендентов на приз команде года от Laureus
Названы претенденты на приз лучшей команде года от Laureus.
На получение награды в 2025 году претендуют шесть команд:
«Бостон» (баскетбол);
Женская команда «Барселоны» (футбол);
«Макларен» (автогонки);
«Реал» (футбол);
Сборная Испании (футбол);
Сборная США (баскетбол).
Церемония награждения состоится 21 апреля. В 2024 году приз был присужден женской сборной Испании по футболу.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Laureus
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