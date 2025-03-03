«Реал», «Бостон», «Макларен», женская «Барселона» – среди претендентов на приз команде года от Laureus

Названы претенденты на приз лучшей команде года от Laureus.

На получение награды в 2025 году претендуют шесть команд:

«Бостон » (баскетбол);

Женская команда «Барселоны» (футбол);

«Макларен » (автогонки);

«Реал » (футбол);

Сборная Испании (футбол);

Сборная США (баскетбол).

Церемония награждения состоится 21 апреля. В 2024 году приз был присужден женской сборной Испании по футболу.