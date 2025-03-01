Иско о 2:1 с «Реалом»: «У них миллионные ресурсы, лучшие игроки в мире. Я мертвый, выжат до предела»

Иско поделился эмоциями после победы над «Реалом» (2:1).

Полузащитник «Бетиса » отдал ассист и забил победный мяч с пенальти.

«Я мертвый, выжат до предела. Победы даются очень тяжело, тем более против «Реала», у которого миллионные ресурсы. Мы начали игру не собранными, поэтому нам приходилось непросто. В середине матча команда сделала шаг вперед. Нужно продолжать в том же духе, но не задирать нос.

У них лучшие игроки в мире. Огромное мастерство, скорость... Без работы всей команды это было бы невозможно.

На стадионе была моя жена. Я снимаю небольшой документальный фильм о своем восстановлении после травмы. Также я сделал жест в сторону болельщиков «Реала», потому что благодарен им за то, что они помогли мне осуществить мечты, которые есть у каждого ребенка. «Реал » всегда будет в моем сердце».

О сборной Испании

«В первую очередь я игрок «Бетиса». Но играть за сборную – это мечта любого футболиста. Надеюсь получить этот шанс снова спустя шесть или семь лет», – сказал Иско в интервью Movistar.