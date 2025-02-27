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Мамаев про «Выжить в Самарканде»: «Это реалити, мы там проживаем жизнь. Возможность самовыражаться несравнима с футболом, где люди просто смотрят, как мы бегаем, играем с мячом»

Павел Мамаев рассказал об участии в реалити-шоу «Выжить в Самарканде».

– В 2023 году вы победили в шоу «Выжить в Дубае». Как решились на повторное участие и съемки в Самарканде?

– Я не то, чтобы решался. Просто пригласили на так называемую битву сезонов. Тема Калайджян и Оля Серябкина, с которыми мы знакомы по первому сезону и до сих пор хорошо общаемся, сказали, что их тоже позвали. Я подумал, ну коль битва сезонов, должно быть интересно, тем более, ребята едут. Поэтому согласился.

– Как считаете, в телеэфире у вас больше возможностей для самовыражения, чем было в футболе?

– Однозначно, да. Это реалити, мы там проживаем жизнь.

Если брать через призму футбола, то люди просто смотрят, как мы бегаем, играем с мячом. В реалити возможность самовыражаться несравнима с футбольной составляющей.

– Главное, чему вы научились на шоу?

– Да я думаю, что ничего особенного там глобально не увидел. Конечно, это был для меня абсолютно новый опыт, но я убедился – наверное, не научился, а убедился, – что везде, в любой ситуации нужно оставаться самим собой. Быть честным по отношению к себе и к людям вокруг.

– Если говорить непосредственно про «Выжить в Самарканде»: у вас на шоу не всегда было предсказуемое питание, оно зависело от результатов команды. Был ли у вас какой-то секрет или приемчик, как быть в расположении сил?

– Не было. Если ты проигрываешь – едешь в горы, и тебе дают рис и изюм. Какой тут может быть прием? Выигрываешь – остаешься на вилле, там питание в изобилии. Так что подстраиваешься под жизненные обстоятельства.

– Сложно было подстраиваться?

– Нет, я в этом плане абсолютно непривередливый, умею терпеть и выходить из зоны комфорта.

– В пятом выпуске «Выжить в Самарканде» было испытание с батутами, где участники рисковали поломать себе ноги. Это было самое сложное из всех испытаний, которые вы проходили?

– Скажу так: это было самое опасное для здоровья испытание. С наибольшей угрозой. Под риском были спина, ноги, шея: вообще все.

В идеале, конечно, нам могли бы хоть чуть-чуть объяснить, как это делать. Там же, помимо батута, были еще достаточно высокие стойки, с которых мы прыгали. Для меня это было прямо очень больно и неприятно.

– За два сезона вы обнаружили в себе какие-то скрытые таланты или, может, качества, о которых раньше не знали?

– В целом нет, я не могу сказать, что там что-то сверхсложное. Да, есть вещи абсолютно новые для меня, но я ко всему стараюсь быстро адаптироваться.

Правда, не знаю, что должно в моей жизни произойти, чтобы я, допустим, еще раз просто так, в удовольствие, попрыгал на батуте. До этого я не думал, что это настолько опасно и тяжело. Ну а так чтобы что-то прям открыл – да нет.

– С кем из участников у вас завязались дружеские отношения?

– Хорошо общаемся с Артемом Калайджяном. С этого сезона познакомились с Лешей Щербаковым, хорошо общаемся со Славой Чепурченко, с Торнике Квитатиани. В принципе со всеми ребятами сложились хорошие отношения.

– На шоу у Торнике был конфликт с Анной Седоковой. Чью сторону вы заняли в нем?

– Ничью. Я не считаю нужным занимать в этом чью-то сторону.

Я не пытался вникнуть в суть того, что они друг от друга хотят, что друг другу хотят доказать, поэтому чью-то сторону занимать, наверное, неправильно, – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и сборной России Мамаев.

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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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