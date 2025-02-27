77-летний Земан перенес инсульт. Экс-тренер «Ромы» и «Лацио» госпитализирован

Зденек Земан перенес инсульт.

77-летний чешский тренер сегодня был госпитализирован после инсульта.

Бывший главный тренер «Ромы», «Лацио » и «Наполи » находится в отделении интенсивной терапии, где он прошел дополнительные обследования.

Отметим, что Земан был вынужден покинуть «Пескару» в феврале 2024 года из-за проблем с сердцем. В октябре прошлого года у него случилась ишемическая атака.