77-летний Земан перенес инсульт. Экс-тренер «Ромы» и «Лацио» госпитализирован
Зденек Земан перенес инсульт.
77-летний чешский тренер сегодня был госпитализирован после инсульта.
Бывший главный тренер «Ромы», «Лацио» и «Наполи» находится в отделении интенсивной терапии, где он прошел дополнительные обследования.
Отметим, что Земан был вынужден покинуть «Пескару» в феврале 2024 года из-за проблем с сердцем. В октябре прошлого года у него случилась ишемическая атака.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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