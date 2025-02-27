«Зенит» поздравил Семака с 49-летием: «Все будет #СБС 💙🤍🩵»

«Зенит» поздравил Сергея Семака с днем рождения.

Российскому специалисту исполнилось 49 лет.

«Уважаемый Сергей Богданович! Мы от всей души благодарим вас за огромный вклад в трофеи и награды, завоеванные петербуржцами под вашим руководством!

Желаем новых рекордов и как можно больше ярких и важных побед вместе с сине-бело-голубыми! С днем рождения!» – говорится в сообщении петербургского клуба.

«Все будет #СБС 💙🤍🩵», – написали петербуржцы в еще одной публикации.