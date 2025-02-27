«Зенит» поздравил Семака с 49-летием: «Все будет #СБС 💙🤍»
«Зенит» поздравил Сергея Семака с днем рождения.
Российскому специалисту исполнилось 49 лет.
«Уважаемый Сергей Богданович! Мы от всей души благодарим вас за огромный вклад в трофеи и награды, завоеванные петербуржцами под вашим руководством!
Желаем новых рекордов и как можно больше ярких и важных побед вместе с сине-бело-голубыми! С днем рождения!» – говорится в сообщении петербургского клуба.
«Все будет #СБС 💙🤍», – написали петербуржцы в еще одной публикации.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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