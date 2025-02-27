Виллиан Роша о драке ЦСКА и «Спартака»: «Особые матчи, горячие. В следующий раз не буду удален. С Литвиновым виделись на заседании КДК, я попросил прощения у него, он – у меня»

Виллиан Роша высказался о значении дерби против «Спартака».

Во втором тайме 14-го тура матча между ЦСКА и «Спартаком» (0:2) произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Рошу и Руслана Литвинова.

– У тебя особые взаимоотношения со «Спартаком»: снова дерби и снова ты был удален. В чем причина?

– Это особые матчи, горячие. Кровь кипит, на поле рубка. Разумеется, я не рад тому, что два раза за два сезона был удален в дерби, но первую красную карточку, как вы помните, мне показали несправедливо.

Вообще мы разбирали и обсуждали эти моменты. Можете быть уверены, в следующей встрече со «Спартаком» я не буду удален.

– А вообще такие матчи для тебя особенные – или же готовишься как обычно?

– Конечно, дерби не может быть обычным матчем! Как я уже сказал, тут и настрой особый, и подготовка, и действия на поле.

Я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов и всего себя отдать в игре. Но в дерби, наверное, получается даже чуть больше, чем сто процентов, ха-ха!

– В Бразилии и Португалии у тебя не было подобных противостояний. Насколько уже успел пропитаться духом матчей против «Спартака»?

– Знаете, когда я только приехал в ЦСКА, сразу же посмотрел несколько обзоров прошлых дерби.

Отмечал, как играли Вагнер Лав, Жо, другие бразильцы, ранее выступавшие за красно-синих. И, разумеется, понял, что это один из главных матчей сезона для команды. Лично я просто обожаю атмосферу дерби и всегда рад выходить на поле против «Спартака»! Нет никакого негатива лично к игрокам соперника – всегда ко всем отношусь с уважением.

Но на поле я делаю свою работу, чтобы принести максимум пользы ЦСКА .

– То есть тем же Соболеву и Литвинову без проблем готов пожать руку при встрече?

– Разумеется. Никаких проблем. То, что происходит на поле, остается на поле. Я уже играл против Соболева после его перехода в «Зенит» – перед матчем мы пожали руки, поприветствовали друг друга.

Но в самой игре, если мне нужно было «въехать» в него, я это делал без угрызений совести, ха-ха! На поле каждый бьется за свои цвета – там нет места сомнениям и раздумьям.

С Литвиновым мы увиделись на заседании КДК РФС. Я попросил прощения у него, он – у меня. Мы пожали руки и уладили все вопросы.

Даже потом, оставшись вдвоем, мы смеялись над той ситуацией, что привела нас в это здание. Но на поле голова у всех горячая, случилось то, что случилось, – сказал Виллиан Роша .