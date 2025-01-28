Кристенсен выбыл на 3 недели из-за мышечной травмы. Защитник «Барсы» отыграл 26 минут в этом сезоне
Андреас Кристенсен снова получил травму.
«Барселона» сообщила, что 28-летний защитник получил травму камбаловидной мышцы правой ноги на тренировке в понедельник.
Датчанин пропустит около трех недель.
Напомним, Кристенсен в течение последних пяти месяцев восстанавливается из-за травмы ахиллова сухожилия. 18 января «Барса» сообщила, что защитник снова может играть.
В текущем сезоне Андреас провел лишь один матч – против «Валенсии» 17 августа. Он отыграл 26 минут.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
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