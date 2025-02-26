Радиоведущего из Австралии уволили за сексизм в адрес женской сборной. Он сравнивал футболисток с «девочками из 10-го класса» и спрашивал: «А есть какой-нибудь мужской спорт?»

Радиоведущего из Австралии уволили за сексистские слова в адрес женской сборной.

Во время своего шоу стендап-комик Марти Ширголд прокомментировал поражение Австралии от США (1:2) в женском Кубке SheBelieves по футболу.

«Знаете, кого они мне напоминают? Девочек из десятого класса. Все эти междоусобицы, дружеские проблемы... Простите, что подрываю весь спорт, но я так о нем думаю», – заявил ведущий.

Когда его коллега упомянул название турнира, Ширголд перебил его, сказав: «О, во что она верит (игра слов: SheBelieves дословно переводится как «она верит» – Спортс’‘)? Лучше бы это были мужчины».

А когда речь зашла о том, что в следующем году Австралия примет женский Кубок Азии, он сказал: «О боже, Кубок Азии. А есть какой-нибудь мужской спорт?»

Министр спорта Австралии Аника Уэллс назвала эти комментарии «хамскими, скучными и неправильными».

Ведущий позже принес извинения и должен был вернуться в эфир, но компания Southern Cross Austereo (SCA) заявила, что Ширголд и радиостанция договорились расстаться «по обоюдному согласию».

Чеферин о европейской повестке: «Когда вручал награду женскому тренеру, сказал: «Осторожнее, она тяжелая». На следующий день заголовок: «Чеферин вел себя покровительственно по отношению к женщине!»