«Ливерпуль» рассматривает Лукмана как замену Салаху. Клуб контактировал с агентами игрока «Аталанты» (Саша Тавольери)
Адемола Лукман может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, полузащитник «Аталанты», у которого недавно возник конфликт с Джан Пьеро Гасперини, покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно. Утверждается, что Лукман считает, будто в раздевалке к нему относятся без должного уважения.
Интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль»: нигерийца считают одним из главных кандидатов на замену Мохамеду Салаху, чей контракт истекает в конце сезона. Мерсисайдцы уже контактировали с представителями Лукмана.
Также в трансфере Адемолы заинтересован «Арсенал». Лондонцы еще не предпринимали конкретных шагов для осуществления сделки.
В текущем сезоне Серии А Лукман провел 20 матчей, отличившись 12 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky-Sport.ch
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости