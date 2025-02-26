«Ливерпуль» рассматривает Лукмана как замену Салаху. Клуб контактировал с агентами игрока «Аталанты» (Саша Тавольери)

Адемола Лукман может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, полузащитник «Аталанты», у которого недавно возник конфликт с Джан Пьеро Гасперини, покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно. Утверждается, что Лукман считает, будто в раздевалке к нему относятся без должного уважения.

Интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль »: нигерийца считают одним из главных кандидатов на замену Мохамеду Салаху , чей контракт истекает в конце сезона. Мерсисайдцы уже контактировали с представителями Лукмана.

Также в трансфере Адемолы заинтересован «Арсенал ». Лондонцы еще не предпринимали конкретных шагов для осуществления сделки.

В текущем сезоне Серии А Лукман провел 20 матчей, отличившись 12 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь .