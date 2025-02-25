Эндж Постекоглу: «Если «Манчестер Сити» оправится и выиграет АПЛ в следующем сезоне – это будет более чем хорошо. Они задали беспрецедентную планку, победив 4 раза подряд»
Эндж Постекоглу допустил победу «Ман Сити» в АПЛ в следующем сезоне.
На данный момент команда тренера Пепа Гвардиолы находится на четвертой позиции в таблице АПЛ, отставая на 20 очков от лидирующего «Ливерпуля».
«Просто невероятен тот факт, что они выиграли четыре подряд титула в АПЛ и были настолько стабильны в плане набранных очков, голов, побед. Вероятно, они задали беспрецедентную планку.
Естественно, так не будет продолжаться вечно. Это просто невозможно. Но если они оправятся и выиграют в следующем сезоне – думаю, это будет более чем хорошо.
Иногда случаются травмы, травмы ключевых футболистов и вещи, которые складываются против тебя, но потом ты возвращаешься. Это элитный спорт. Тонкая грань», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости