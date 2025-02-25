Эндж Постекоглу: «Если «Манчестер Сити» оправится и выиграет АПЛ в следующем сезоне – это будет более чем хорошо. Они задали беспрецедентную планку, победив 4 раза подряд»

Эндж Постекоглу допустил победу «Ман Сити» в АПЛ в следующем сезоне.

На данный момент команда тренера Пепа Гвардиолы находится на четвертой позиции в таблице АПЛ, отставая на 20 очков от лидирующего «Ливерпуля».

«Просто невероятен тот факт, что они выиграли четыре подряд титула в АПЛ и были настолько стабильны в плане набранных очков, голов, побед. Вероятно, они задали беспрецедентную планку.

Естественно, так не будет продолжаться вечно. Это просто невозможно. Но если они оправятся и выиграют в следующем сезоне – думаю, это будет более чем хорошо.

Иногда случаются травмы, травмы ключевых футболистов и вещи, которые складываются против тебя, но потом ты возвращаешься. Это элитный спорт. Тонкая грань», – сказал главный тренер «Тоттенхэма » Эндж Постекоглу .