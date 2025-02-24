Роналду встретился с Усиком: «Рад снова видеть тебя, чемпион!»
Криштиану Роналду встретился с чемпионом мира по боксу Александром Усиком.
Спортсмены встретились в Эр-Рияде, где 22 февраля проходил вечер бокса.
«Рад снова видеть тебя, чемпион!» – написал форвард «Аль-Насра».
Фото: x.com/Cristiano/
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница Криштиану Роналду в Х
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