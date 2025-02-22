Александр Усик посетил матч «Аль-Насра» и повторил празднование Криштиану Роналду
Александр Усик посетил матч чемпионата Саудовской Аравии.
Александр Усик посетил матч между «Аль-Насром» Криштиану Роналду и «Аль-Иттифаком» в Эр-Рияде (2:3).
После окончания матча Усик подошел к трибунам и повторил празднование Роналду.
Усик также посетит вечер бокса 22 февраля в Эр-Рияде.
Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм «Аль-Насра»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости