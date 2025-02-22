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Александр Усик посетил матч «Аль-Насра» и повторил празднование Криштиану Роналду

Александр Усик посетил матч чемпионата Саудовской Аравии.

Александр Усик посетил матч между «Аль-Насром» Криштиану Роналду и «Аль-Иттифаком» в Эр-Рияде (2:3).
 
После окончания матча Усик подошел к трибунам и повторил празднование Роналду.

Усик также посетит вечер бокса 22 февраля в Эр-Рияде.

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм «Аль-Насра»
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАлександр Усик
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