«Я хотел быть крутым, хотя в одиночку я никто». Лукка, отобравший пенальти у Товена в матче с «Лечче», извинился отсылкой к песне Италии на Евровидении-2025
В матче «Удинезе» с «Лечче» в Серии А черно-белые заработали пенальти. Большинство игроков «Удинезе» хотело, чтобы 11-метровый исполнил капитан Флориан Товен, но Лоренцо Лукка забрал мяч себе и встал на точку, не отдавая мяч. После продолжительных споров команды арбитр Кевин Боначина показал Лукке желтую карточку.
Лоренцо реализовал пенальти на 32-й минуте и побежал праздновать – никто из партнеров не присоединился. Тренер «Удинезе» Коста Руняич заменил футболиста сразу после гола.
«Я хотел быть крутым
Хотя в одиночку я никто», – написал Лукка в соцсетях после матча.
Вероятно, футболист сослался на строчки из песни Лучио Корси «Volevo essere un duro». С ней певец занял 2-е место на фестивале в Сан-Ремо и представит Италию на Евровидении-2025.
Странное в «Удинезе»: форвард забрал мяч у пенальтиста, забил, нарвался на игнор от всей команды. Его сразу заменили
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