«Я хотел быть крутым, хотя в одиночку я никто». Лукка, отобравший пенальти у Товена в матче с «Лечче», извинился отсылкой к песне Италии на Евровидении-2025

Лоренцо Лукка извинился за инцидент с пенальти в матче с «Лечче».

В матче «Удинезе» с «Лечче » в Серии А черно-белые заработали пенальти. Большинство игроков «Удинезе» хотело, чтобы 11-метровый исполнил капитан Флориан Товен , но Лоренцо Лукка забрал мяч себе и встал на точку, не отдавая мяч. После продолжительных споров команды арбитр Кевин Боначина показал Лукке желтую карточку.

Лоренцо реализовал пенальти на 32-й минуте и побежал праздновать – никто из партнеров не присоединился. Тренер «Удинезе» Коста Руняич заменил футболиста сразу после гола.

«Я хотел быть крутым

Хотя в одиночку я никто», – написал Лукка в соцсетях после матча.

Вероятно, футболист сослался на строчки из песни Лучио Корси «Volevo essere un duro». С ней певец занял 2-е место на фестивале в Сан-Ремо и представит Италию на Евровидении-2025.

Странное в «Удинезе»: форвард забрал мяч у пенальтиста, забил, нарвался на игнор от всей команды. Его сразу заменили