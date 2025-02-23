Ван Перси возглавил «Фейеноорд». Контракт – до лета 2027-го
Робин ван Перси возглавил «Фейеноорд».
Клуб из Роттердама объявил о назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера. Ван Перси перейдет из «Херенвена», который возглавляет с мая 2024 года. Соглашение ван Перси с «Фейенордом» рассчитано до лета 2027 года. Тренер присоединится к клубу в понедельник.
Помощником нового главного тренера «Фейеноорда» станет Рене Хаке, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Его контракт также действует до 2027 года.
Поле 23 туров «Фейеноорд» занимает 3-е место в турнирной таблице Эредивизи, набрав 43 очка. Попсле увольнения Бриана Приске команду временно возглавлял Паскаль Босшаарт.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Фейеноорда»
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