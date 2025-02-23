Ван Перси возглавил «Фейеноорд». Контракт – до лета 2027-го

Робин ван Перси возглавил «Фейеноорд».

Клуб из Роттердама объявил о назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера. Ван Перси перейдет из «Херенвена », который возглавляет с мая 2024 года. Соглашение ван Перси с «Фейенордом» рассчитано до лета 2027 года. Тренер присоединится к клубу в понедельник.

Помощником нового главного тренера «Фейеноорда » станет Рене Хаке, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Его контракт также действует до 2027 года.

Поле 23 туров «Фейеноорд» занимает 3-е место в турнирной таблице Эредивизи , набрав 43 очка. Попсле увольнения Бриана Приске команду временно возглавлял Паскаль Босшаарт.