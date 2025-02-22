Аморим о 2:2 с «Эвертоном»: «МЮ» надо пережить этот сезон, а потом уже думать о будущем. Не хочу говорить только о негативе, во 2-м тайме мы были близки к победе»

Рубен Аморим высказался о ничьей с «Эвертоном» (2:2) в 26-м туре АПЛ.

На 93-й минуте при счете 2:2 защитник «ирисок» Эшли Янг рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт.

Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку. Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод, в итоге Мэдли отменил свое первоначальное решение.

«Думаю, там был легкий контакт, исходя из того, что я видел. Мне кажется, было мало оснований для назначения пенальти, это очевидно.

Нам нужно брать три очка, нужно доминировать весь матч. Худшее – это то, что мы теряем мяч без давления и не делаем того, что должны. Нам не хватало уверенности.

На тренировках мы должны продолжать делать то же самое. Во втором тайме мы ничего не меняли. Нам нужно делать то же самое, но правильно. Нужно улучшить создание моментов, в этом матче у нас также были трудности с реализацией».

О том, что можно сделать, чтобы команда стала более стабильной

«Я не знаю. Если бы знал, то уже бы сделал это. Все, что мы делаем на неделе, мы должны делать лучше в игре.

В данный момент нам нужно сосредоточиться на том, чтобы день за днем идти вперед. Мы должны пережить этот сезон, а потом уже думать о будущем. Я не хочу говорить только о негативе. Во втором тайме мы были близки к победе», – сказал главный тренер «МЮ » в интервью TNT Sports.