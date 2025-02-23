Матч окончен
«Интер» обыграл «Дженоа» благодаря голу Лаутаро – 1:0. Миланцы вышли на 1-е место до матча «Наполи»
«Интер» одолел «Дженоа» (1:0) в 26-м туре Серии А.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 78-й минуте.
Команда Симоне Индзаги по итогам дня поднялась на первую строчку в таблице – у нее 57 очков. «Наполи» (56 очков) проведет свою игру 23 февраля против «Комо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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