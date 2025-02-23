«Интер» обыграл «Дженоа» благодаря голу Лаутаро – 1:0. Миланцы вышли на 1-е место до матча «Наполи»

«Интер» одолел «Дженоа» (1:0) в 26-м туре Серии А.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 78-й минуте.

Команда Симоне Индзаги по итогам дня поднялась на первую строчку в таблице – у нее 57 очков. «Наполи» (56 очков) проведет свою игру 23 февраля против «Комо».

Италия. Серия А 22 февраля 19:45 26 тур Сан-Сиро Интер Матч завершен 1 - 0 2.07 XG 1.25 Дженоа Коэффициенты Матч окончен 90’ Экубан Димарко Дармиан 85’ Бастони де Врей 80’ 80’ Мазини Вентурино Мартинес

78’ 72’ Миретти Онана 66’ Пинамонти Экубан 66’ Эхатор Жуниор Мессиас 66’ Дзаноли Корне Мхитарян Зелиньски 65’ Аслани Чалханоглу 65’ 55’ Миретти Корреа Тареми 46’ 2 тайм Перерыв Интер: Жозеп Мартинес, Бастони (де Врей, 80), Ачерби, Павар, Аслани (Чалханоглу, 65), Мхитарян (Зелиньски, 65), Барелла, Димарко (Дармиан, 85), Думфрис, Мартинес, Корреа (Тареми, 46), Taho, Каллигарис, де Врей, Биссек, Дармиан, Зелиньски, Фраттези, Чалханоглу, Залевски, Арнаутович, Тареми 1 тайм Дженоа: Леали, Аарон Мартин, Васкес, Бани, Сабелли, Френдруп, Мазини (Вентурино, 80), Миретти (Онана, 72), Эхатор (Жуниор Мессиас, 66), Дзаноли (Корне, 66), Пинамонти (Экубан, 66), Зигрист, Соммарива, де Винтер, Нортон-Каффи, Маттурро, Отоа, Онана, Малиновский, Каса, Жуниор Мессиас, Экубан, Корне, Вентурино

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