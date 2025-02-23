  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» обыграл «Дженоа» благодаря голу Лаутаро – 1:0. Миланцы вышли на 1-е место до матча «Наполи»
25

«Интер» обыграл «Дженоа» благодаря голу Лаутаро – 1:0. Миланцы вышли на 1-е место до матча «Наполи»

«Интер» одолел «Дженоа» (1:0) в 26-м туре Серии А.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 78-й минуте.

Команда Симоне Индзаги по итогам дня поднялась на первую строчку в таблице – у нее 57 очков. «Наполи» (56 очков) проведет свою игру 23 февраля против «Комо».

Италия. Серия А 22 февраля 19:45
26 тур
Сан-Сиро
Интер
Матч завершен
1 - 0
2.07XG1.25
Дженоа
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Экубан
Димарко   Дармиан
85’
Бастони   де Врей
80’
80’
Мазини   Вентурино
  Мартинес
78’
72’
Миретти   Онана
66’
Пинамонти   Экубан
66’
Эхатор   Жуниор Мессиас
66’
Дзаноли   Корне
Мхитарян   Зелиньски
65’
Аслани   Чалханоглу
65’
55’
Миретти
Корреа   Тареми
46’
2тайм
Перерыв
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони (де Врей, 80), Ачерби, Павар, Аслани (Чалханоглу, 65), Мхитарян (Зелиньски, 65), Барелла, Димарко (Дармиан, 85), Думфрис, Мартинес, Корреа (Тареми, 46), Taho, Каллигарис, де Врей, Биссек, Дармиан, Зелиньски, Фраттези, Чалханоглу, Залевски, Арнаутович, Тареми
1тайм
Дженоа:
Леали, Аарон Мартин, Васкес, Бани, Сабелли, Френдруп, Мазини (Вентурино, 80), Миретти (Онана, 72), Эхатор (Жуниор Мессиас, 66), Дзаноли (Корне, 66), Пинамонти (Экубан, 66), Зигрист, Соммарива, де Винтер, Нортон-Каффи, Маттурро, Отоа, Онана, Малиновский, Каса, Жуниор Мессиас, Экубан, Корне, Вентурино

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoИнтер
онлайны
logoДженоа
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Трент – первый, кого обвели более 10 раз в матче АПЛ. У Доку 13 обводок в игре с «Ливерпулем»
1045 минут назад
«В «Спартаке» подумали: «Почему бы не щелкнуть «Зенит» больно по носу в год его столетия?» Кузьмичев о трансферах
28сегодня, 04:13
Хет-трик Овечкина, «Ливерпуль» обыграл «Сити», победы «Реала», «Юве» и «Баварии», гол Захаряна, Франция выиграла медальный зачет на ЧМ по биатлону и другие новости
7сегодня, 04:10
Роналду встретился с Усиком: «Рад снова видеть тебя, чемпион!»
24сегодня, 03:51Фото
Каррера об РПЛ: «Возможно, в этом сезоне борьба идет и за места в еврокубках»
5сегодня, 03:30
Неймар забил ударом с углового и сделал 2 ассиста за тайм против «Интер Лимейра». У форварда 2+3 в 6 играх после возвращения в «Сантос»
40вчера, 22:34
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес», «Реал» обыграл «Жирону», «Атлетик» забил 7 голов «Вальядолиду»
292вчера, 21:57
«Ювентус» выиграл 5 из 6 последних матчей. Туринцы идут 4-ми в Серии А, на 8 очков отставая от «Интера»
15вчера, 21:45
У «ПСЖ» 13 побед и ничья в 2025 году. Команда Энрике идет без поражений в Лиге 1 – единственная в топ-лигах
20вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Гавр» Кузяева пропустил 4 гола от «Тулузы»
65вчера, 21:43Live
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Фенербахче» Моуринью
15 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Дамак» примет «Аль-Орубу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
17 минут назад
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с узбекским «Насафом»
232 минуты назад
Шмаров о золотом голе в 89-м: «Болельщики часто подходят, благодарят, даже в метро узнают. Очень приятно»
5сегодня, 04:42
Силкин о Личке: «Неплохо работает в «Динамо». Шансы на чемпионство еще есть»
5сегодня, 04:28
«Если Зделар получит российское гражданство, не удивлюсь. Алеррандро? ЦСКА купил кота в мешке». Агент Сафонов о трансферах
2сегодня, 03:16
Компани о лидерстве «Баварии» в Бундеслиге: «Мы спокойны и не смотрим на других. Получили удовольствие от игры с «Айнтрахтом»
4сегодня, 02:59
Лукман после дубля не ответил на вопрос о конфликте с Гасперини. Форвард «Аталанты» помолчал, пожал плечами и спросил журналиста: «Мы закончили?»
13вчера, 23:06
Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» силен, мы готовы играть против любой команды. Я чувствую себя очень уверенно перед матчами с «Ливерпулем»
4вчера, 22:52
Мотта об 1:0 с «Кальяри»: «Ювентус» заслужил победу. Мы доминировали в 1-м тайме, создали много моментов, но не смогли убить интригу – всегда есть риск ничьей»
1вчера, 22:22