«Бавария» и Упамекано могут продлить контракт до 2030 года. Стороны согласуют детали в ближайшие дни
Дайо Упамекано продлит контракт с «Баварией».
Переговоры мюнхенского клуба с 26-летним защитником находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Длительность нового контракта еще не определена, но есть вероятность, что он будет рассчитан до 2030 года. Ожидается, что эту и другие детали стороны согласуют в ближайшие дни.
Упамекано выступает за «Баварию» с 2021 года. Статистику 26-летнего француза можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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