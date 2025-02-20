Мбаппе о том, что Зидан посетил матч «Реала» с «Ман Сити»: «Если моя игра заставила его улыбнуться, то я самый счастливый ребенок в мире. Зизу – мой кумир»

Килиан Мбаппе счастлив, что порадовал Зинедина Зидана.

В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:1) благодаря хет-трику французского нападающего. Бывший главный тренер мадридского клуба и экс-игрок сборной Франции Зидан посетил эту игру.

«Если моя игра заставила Зизу улыбнуться, то я самый счастливый ребенок в мире.

Зизу для меня – кумир, как для француза, а теперь и как для игрока «Мадрида». Зизу олицетворяет многое для нас, французов», – сказал Мбаппе.

Мбаппе нравится, что их с Винисиусом, Беллингемом и Родриго называют «Фантастической четверкой»: «Да, мы играем лучше с каждым днем и приносим жертвы, которых требует Анчелотти»