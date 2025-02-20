Матч за Суперкубок Армении перенесли из-за снегопада. Новую дату объявят дополнительно
Матч за Суперкубок Армении перенесен из-за обильного снегопада.
«Пюник» и «Арарат-Армения» должны были сыграть сегодня в Ереване.
«Дорогие болельщики, сообщаем, что поединок за Суперкубок имени Акоба Тонояна не состоится.
Сотрудники Федерации футбола Армении, «Республиканского стадиона» и Академии футбола приложили все усилия, чтобы привести поле в надлежащее состояние, однако из-за обильного снегопада и неблагоприятных погодных условий проведение матча стало невозможным.
Новую дату проведения встречи объявим дополнительно», – говорится в сообщении Федерации футбола Армении.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Федерации футбола Армении
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