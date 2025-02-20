Матч за Суперкубок Армении перенесли из-за снегопада. Новую дату объявят дополнительно

Матч за Суперкубок Армении перенесен из-за обильного снегопада.

«Пюник » и «Арарат-Армения » должны были сыграть сегодня в Ереване.

«Дорогие болельщики, сообщаем, что поединок за Суперкубок имени Акоба Тонояна не состоится.

Сотрудники Федерации футбола Армении, «Республиканского стадиона» и Академии футбола приложили все усилия, чтобы привести поле в надлежащее состояние, однако из-за обильного снегопада и неблагоприятных погодных условий проведение матча стало невозможным.

Новую дату проведения встречи объявим дополнительно», – говорится в сообщении Федерации футбола Армении.