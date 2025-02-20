«МЮ» через 2 дня после смерти сотрудницы Фиппс, работавшей в клубе 56 лет, связался с ее родственниками, чтобы обсудить ситуацию с абонементами Кэт. В клубе заявили, что не пытались их отозвать
Как пишет The Telegraph, сотрудники, которые ушли, и те, кто остался, говорят о том, что «сердце и душа» клуба неуклонно разрушаются, а вместе с ними и чувство гордости за то, что они там работают. Особенно болезненным моментом было «отсутствие сочувствия и деликатности» при увольнении сотрудников, некоторые из которых посвятили «Юнайтед» большую часть своей карьеры.
В качестве примера приводится ситуация с Кэт Фиппс, которая работала в клубе 56 лет и скончалась 5 декабря 2024 года. Через два рабочих дня после ее смерти представители клуба связались с ближайшими из ныне живущих родственников Фиппс, чтобы обсудить ситуацию с двумя ее сезонными абонементами.
В «Юнайтед» назвали это недоразумением и заявили, что не пытались отозвать абонементы.
«Будто потерял близкого родственника». Умерла легенда «МЮ» – работала в клубе 56 лет!
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