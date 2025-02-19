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Чебан стал советником генсека РФС Митрофанова. Бывший исполнительный директор РПЛ займется взаимодействием с лигами и клубами («РБ Спорт»)

Сергей Чебан стал советником генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

По данным «РБ Спорт», назначение произошло в феврале. Специалист будет заниматься взаимодействием с лигами и клубами.

Весной прошлого года Чебан был смещен с должности исполнительного директора Мир РПЛ. Его сменил Евгений Мележиков. Эта произошло на фоне нескольких организационных проблем, включая отсутствие красных мячей для матчей, проходящих, когда выпадает снег. Кроме того, в РПЛ признавали и проблемы с регламентом чемпионата.

Чебан долгое время был соратником экс-президента РПЛ Сергея Прядкина, отмечает «РБ Спорт».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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