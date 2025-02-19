Чебан стал советником генсека РФС Митрофанова. Бывший исполнительный директор РПЛ займется взаимодействием с лигами и клубами («РБ Спорт»)
Сергей Чебан стал советником генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.
По данным «РБ Спорт», назначение произошло в феврале. Специалист будет заниматься взаимодействием с лигами и клубами.
Весной прошлого года Чебан был смещен с должности исполнительного директора Мир РПЛ. Его сменил Евгений Мележиков. Эта произошло на фоне нескольких организационных проблем, включая отсутствие красных мячей для матчей, проходящих, когда выпадает снег. Кроме того, в РПЛ признавали и проблемы с регламентом чемпионата.
Чебан долгое время был соратником экс-президента РПЛ Сергея Прядкина, отмечает «РБ Спорт».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости