Матеу Лаос может возглавить судейский комитет в Испании. Экс-арбитра не поддерживают другие рефери
По данным As, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует внести изменения в состав руководства Технического комитета арбитров (CTA) по окончании нынешнего сезона. В частности, летом планируется отставка главы комитета Луиса Медины Канталехо, назначенного на пост бывшим главой федерации Луисом Рубиалесом, а также главы ВАР Карлоса Клоса Гомеса. Также ожидается, что комитет покинут Альберто Ундиано Мальенко, Хосе Лесма Лопес и Хуан Юсте Хименес.
Одним из кандидатов на пост главы CTA является бывший арбитр Антонио Матеу Лаос, завершивший карьеру летом 2023 года. Однако Лаос не пользуется поддержкой среди испанских судей.
Отмечается, что глава RFEF Рафаэль Лусан считает, что арбитражная система в Испании нуждается в «глубокой реконструкции», поскольку судейский комитет «попал в спираль вечных повторяющихся споров». Начать реформы планируется сразу после окончания сезона в Ла Лиге.
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