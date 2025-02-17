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Матеу Лаос может возглавить судейский комитет в Испании. Экс-арбитра не поддерживают другие рефери

Экс-арбитр Антонио Матеу Лаос может стать главой судей в Испании.

По данным As, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует внести изменения в состав руководства Технического комитета арбитров (CTA) по окончании нынешнего сезона. В частности, летом планируется отставка главы комитета Луиса Медины Канталехо, назначенного на пост бывшим главой федерации Луисом Рубиалесом, а также главы ВАР Карлоса Клоса Гомеса. Также ожидается, что комитет покинут Альберто Ундиано Мальенко, Хосе Лесма Лопес и Хуан Юсте Хименес.

Одним из кандидатов на пост главы CTA является бывший арбитр Антонио Матеу Лаос, завершивший карьеру летом 2023 года. Однако Лаос не пользуется поддержкой среди испанских судей.

Отмечается, что глава RFEF Рафаэль Лусан считает, что арбитражная система в Испании нуждается в «глубокой реконструкции», поскольку судейский комитет «попал в спираль вечных повторяющихся споров». Начать реформы планируется сразу после окончания сезона в Ла Лиге.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoсудьи
logoЛа Лига
Луис Медина Канталехо
Альберто Ундиано Мальенко
Рафаэль Лусан
Хуан Юсте Хименес
Карлос Клос Гомес
Луис Рубиалес
Хосе Лесма Лопес
Федерация футбола Испании
logoАнтонио Матеу Лаос
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