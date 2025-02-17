Матеу Лаос может возглавить судейский комитет в Испании. Экс-арбитра не поддерживают другие рефери

Экс-арбитр Антонио Матеу Лаос может стать главой судей в Испании.

По данным As, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует внести изменения в состав руководства Технического комитета арбитров (CTA) по окончании нынешнего сезона. В частности, летом планируется отставка главы комитета Луиса Медины Канталехо, назначенного на пост бывшим главой федерации Луисом Рубиалесом , а также главы ВАР Карлоса Клоса Гомеса. Также ожидается, что комитет покинут Альберто Ундиано Мальенко , Хосе Лесма Лопес и Хуан Юсте Хименес.

Одним из кандидатов на пост главы CTA является бывший арбитр Антонио Матеу Лаос , завершивший карьеру летом 2023 года. Однако Лаос не пользуется поддержкой среди испанских судей.

Отмечается, что глава RFEF Рафаэль Лусан считает, что арбитражная система в Испании нуждается в «глубокой реконструкции», поскольку судейский комитет «попал в спираль вечных повторяющихся споров». Начать реформы планируется сразу после окончания сезона в Ла Лиге.