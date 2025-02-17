АПЛ презентовала третий мяч с дизайном, отсылающим к Nike Total 90. Он должен лететь точнее и проще обрабатываться

АПЛ представила третью версию игрового мяча.

Выпуск мяча приурочен к 25-летию Nike в качестве официального поставщика Премьер-лиги.

Дизайн отсылает к футбольным мячам Nike Total 90.

«Благодаря технологии Aerowsculpt с углублениями в корпусе воздух беспрепятственно обтекает мяч, обеспечивая более точный полет. Также его проще обработать», – говорится в заявлении АПЛ .

Впервые данным мячом сыграют 19 февраля в матче между «Астон Виллой » и «Ливерпулем ».

Фото: premierleague.com