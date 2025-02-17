АПЛ презентовала третий мяч с дизайном, отсылающим к Nike Total 90. Он должен лететь точнее и проще обрабатываться
АПЛ представила третью версию игрового мяча.
Выпуск мяча приурочен к 25-летию Nike в качестве официального поставщика Премьер-лиги.
Дизайн отсылает к футбольным мячам Nike Total 90.
«Благодаря технологии Aerowsculpt с углублениями в корпусе воздух беспрепятственно обтекает мяч, обеспечивая более точный полет. Также его проще обработать», – говорится в заявлении АПЛ.
Впервые данным мячом сыграют 19 февраля в матче между «Астон Виллой» и «Ливерпулем».
Фото: premierleague.com
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
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