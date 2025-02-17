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  • Невилл о «Тоттенхэме»: «Это похоже на ситуацию в «МЮ». Те, кто управлял коммерцией в клубе, начали заниматься футболом и думали что могут играть в Football Manager. Но нет, это другие навыки»
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Невилл о «Тоттенхэме»: «Это похоже на ситуацию в «МЮ». Те, кто управлял коммерцией в клубе, начали заниматься футболом и думали что могут играть в Football Manager. Но нет, это другие навыки»

Гари Невилл высказался о том, как Дэниэл Леви управляет «Тоттенхэмом».

«Ходят слухи, что «Тоттенхэм» ищет людей, которые могли бы купить клуб. Это будет дорого стоить, но, вероятно, для этого сейчас самое подходящее время.

Дэниэл Леви сделал все правильно с точки зрения стадиона и тренировочного комплекса. Но он управляет бизнесом. Очевидно, что он хорош в этом.

Ему нужно заботиться о «Тоттенхэме» и его долгосрочном будущем. Но он также должен привлекать экспертов по футбольной части, но он всегда вмешивается [в их работу]. Это большая проблема, потому что в футбольном клубе все зависит от результатов основной команды.

У них отличный стадион, отличная тренировочная площадка, он может принести коммерческий доход, у них на стадионе НФЛ и Бейонсе, в клуб поступают огромные деньги, он защитил долгосрочное будущее клуба с точки зрения доходов.

Но он не может отпустить клуб. Это немного похоже на ситуацию в «Манчестер Юнайтед», когда клуб покинули Дэвид Гилл и Алекс Фергюсон.

Ребята управляли коммерцией в клубе и отлично справлялись, но начали заниматься футболом и думали, что могут играть в Football Manager. Но нет, это совершенно другой набор навыков», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

Фанаты «Тоттенхэма» провели акцию протеста против Леви перед матчем с «МЮ». Они прошли маршем с баннерами: «24 года, 16 тренеров, 1 трофей, пришло время для перемен», «Леви – вон»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoДэниэл Леви
logoТоттенхэм
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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