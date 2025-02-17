Эриксен покинет «МЮ» летом свободным агентом. 33-летний хавбек скоро начнет изучать варианты продолжения карьеры
Кристиан Эриксен собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт полузащитника не будет продлен, и летом датчанин станет свободным агентом.
Вскоре 33-летний игрок начнет изучать варианты продолжения карьеры.
В текущем сезоне Эриксен провел 13 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей. Подробная статистика футболиста доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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