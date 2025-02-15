Умер экс-президент «Порту» Пинту да Кошта. Он занимал пост 42 года, при нем клуб выиграл 69 трофеев
Умер бывший глава «Порту» Жорже Пинту да Кошта.
Бывшему президенту португальского клуба было 87 лет. Он боролся с раком, его состояние ухудшилось в последние недели.
Жорже Пинту да Кошта занимал пост президента «Порту» 42 года – с апреля 1982 года по май 2024-го. Под его руководством клуб завоевал 69 трофеев. Помимо прочего, «драконы» выиграли Кубок европейских чемпионов-1986/87 и Лигу чемпионов-2003/04.
С прошлого года должность президента «Порту» занимает Андре Виллаш-Боаш.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CNN
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