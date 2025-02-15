Гвардиола о Нико против «Ньюкасла»: «Мини-Родри – это большой комплимент. Он выиграл спорные единоборства, действовал агрессивно и умно»
Пеп Гвардиола сравнил Нико Гонсалеса и Родри.
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» провел полный матч против «Ньюкасла» (4:0) в АПЛ.
«Его присутствие на поле нам помогло. Он выиграл спорные единоборства. Он действовал агрессивно и умно. Это по-прежнему молодой футболист, ему 23 года.
Он как мини-Родри. Это большой комплимент. Он еще поможет нам. Он хорошо адаптировался к команде», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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