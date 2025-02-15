Гвардиола о Нико против «Ньюкасла»: «Мини-Родри – это большой комплимент. Он выиграл спорные единоборства, действовал агрессивно и умно»

Пеп Гвардиола сравнил Нико Гонсалеса и Родри.

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» провел полный матч против «Ньюкасла » (4:0) в АПЛ .

«Его присутствие на поле нам помогло. Он выиграл спорные единоборства. Он действовал агрессивно и умно. Это по-прежнему молодой футболист, ему 23 года.

Он как мини-Родри . Это большой комплимент. Он еще поможет нам. Он хорошо адаптировался к команде», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .