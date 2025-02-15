Коул об игре Нванери против «Лестера»: «Не хочу оказывать давление, но его игра похожа на Месси. Он играет очень уверенно, потрясающий футболист»

Джо Коул сравнил Итана Нванери с Лионелем Месси.

17-летний вингер «Арсенала » провел полный матч против «Лестера » (2:0) и сделал голевую передачу в 25-м туре АПЛ .

«Посмотрите на то, какие тонкие касания он делает в штрафной и около. Мне не хочется такое говорить, но это похоже на Лионеля Месси .

Я не хочу оказывать на него еще большее давление, но одним касанием он завлекает защитника, а другим выводит его из равновесия. Он играет очень уверенно, потрясающий футболист.

«Арсеналу» и Микелю Артете нужно защищать его. Они наверняка хотели бы, чтобы он сыграл только 60-70 минут», – сказал бывший футболист сборной Англии Джо Коул.