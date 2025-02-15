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Коул об игре Нванери против «Лестера»: «Не хочу оказывать давление, но его игра похожа на Месси. Он играет очень уверенно, потрясающий футболист»

Джо Коул сравнил Итана Нванери с Лионелем Месси.

17-летний вингер «Арсенала» провел полный матч против «Лестера» (2:0) и сделал голевую передачу в 25-м туре АПЛ.

«Посмотрите на то, какие тонкие касания он делает в штрафной и около. Мне не хочется такое говорить, но это похоже на Лионеля Месси

Я не хочу оказывать на него еще большее давление, но одним касанием он завлекает защитника, а другим выводит его из равновесия. Он играет очень уверенно, потрясающий футболист.

«Арсеналу» и Микелю Артете нужно защищать его. Они наверняка хотели бы, чтобы он сыграл только 60-70 минут», – сказал бывший футболист сборной Англии Джо Коул.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoЛестер
logoпремьер-лига Англия
logoИтан Нванери
logoЛионель Месси
logoДжо Коул
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