Орещук о ДТП в 2007-м: «Утро, пустая трасса, перегонял свой «Мерседес». На встречку вылетает машина, я от нее резко вправо – и в автобус. На спидометре застыло 130-140. Друг умер»
– Про Хохлова есть история, которая покажет, какой это чудесный человек?
– В 2007-м я попал в аварию под Солнечногорском. Дима взял на себя все.
– Что значит – «все»?
– Мою транспортировку в больницу. Полностью организовал и оплатил операцию. Закрыл вопросы с милицией... Я из Питера ехал, перегонял свой «Мерседес».
– Была ночь?
– Нет, утро, девять часов. 22 июня. Пустая трасса. В область много машин, в Москву – почти никого.
Ровно через месяц на этом же месте случилось знаменитое ДТП. Поищите на YouTube, оно есть. BMW и Mercedes обгоняют друг друга, ребята снимают. BMW уходит на обочину, хочет проскочить там. Ее разворачивает - и в бензоколонку. Взрыв! Неужели не помните? Везде это видео крутили.
– А у вас что было?
– На встречку вылетает машина, я от нее резко ухожу вправо – и в автобус, притормозивший на остановке. Ты-дым!
– Сколько застыло на спидометре? 200?
– 130-140. Для «Мерседеса» и пустой трассы – ерунда.
– Тот, кто спровоцировал аварию, исчез?
– Естественно.
– Что первое увидели, когда очнулись?
– Рядом со мной сидел друг, спал. На какое-то время я, наверное, потерял сознание. Потом открываю глаза – он не шевелится.
– Насмерть?
– Да. Был пристегнут. Но от удара неудачно откинулся, ударился виском. Мой близкий товарищ, из Новороссийска. Больно вспоминать.
– Родители его вас не винили?
– А в чем я виноват? В том, что живой остался? Заявление на меня они не писали.
– Вы-то выжили чудом?
– Вот, глядите, какой шрам (расстегивает рубашку). Рука была почти отрезана. На коже висела.
– Ох.
– У «Мерседеса» была стеклянная крыша – она сложилась буквой V. Руку, можно сказать, вырвало. Я, шатаясь, выхожу, ничего не понимаю. Мне говорят: «Что с рукой?» Смотрю – уф-ф! Болтается! Но ничего, две операции, все пришили, – сказал экс-футболист и агент.
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