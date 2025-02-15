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Орещук о ДТП в 2007-м: «Утро, пустая трасса, перегонял свой «Мерседес». На встречку вылетает машина, я от нее резко вправо – и в автобус. На спидометре застыло 130-140. Друг умер»

Роман Орещук вспомнил, как попал в ДТП в 2007 году.

– Про Хохлова есть история, которая покажет, какой это чудесный человек?

– В 2007-м я попал в аварию под Солнечногорском. Дима взял на себя все.

– Что значит – «все»?

– Мою транспортировку в больницу. Полностью организовал и оплатил операцию. Закрыл вопросы с милицией... Я из Питера ехал, перегонял свой «Мерседес».

– Была ночь?

– Нет, утро, девять часов. 22 июня. Пустая трасса. В область много машин, в Москву – почти никого.

Ровно через месяц на этом же месте случилось знаменитое ДТП. Поищите на YouTube, оно есть. BMW и Mercedes обгоняют друг друга, ребята снимают. BMW уходит на обочину, хочет проскочить там. Ее разворачивает - и в бензоколонку. Взрыв! Неужели не помните? Везде это видео крутили.

– А у вас что было?

– На встречку вылетает машина, я от нее резко ухожу вправо – и в автобус, притормозивший на остановке. Ты-дым!

– Сколько застыло на спидометре? 200?

– 130-140. Для «Мерседеса» и пустой трассы – ерунда.

– Тот, кто спровоцировал аварию, исчез?

– Естественно.

– Что первое увидели, когда очнулись?

– Рядом со мной сидел друг, спал. На какое-то время я, наверное, потерял сознание. Потом открываю глаза – он не шевелится.

– Насмерть?

– Да. Был пристегнут. Но от удара неудачно откинулся, ударился виском. Мой близкий товарищ, из Новороссийска. Больно вспоминать.

– Родители его вас не винили?

– А в чем я виноват? В том, что живой остался? Заявление на меня они не писали.

– Вы-то выжили чудом?

– Вот, глядите, какой шрам (расстегивает рубашку). Рука была почти отрезана. На коже висела.

– Ох.

– У «Мерседеса» была стеклянная крыша – она сложилась буквой V. Руку, можно сказать, вырвало. Я, шатаясь, выхожу, ничего не понимаю. Мне говорят: «Что с рукой?» Смотрю – уф-ф! Болтается! Но ничего, две операции, все пришили, – сказал экс-футболист и агент.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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происшествия
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