«Многие агенты платят родителям футболистов за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!» Орещук о работе с молодыми игроками

Роман Орещук рассказал о финансовых отношениях между агентами и родителями игроков.

– Футболисту надо объяснить, что в данный момент не деньги главное, а карьера. Постоянно же возникает история — начинаешь говорить с молодым игроком и вдруг слышишь: «Сколько дадите за подписание?»

— Неужели кто-то дает?

— Я — нет. Но многие агенты сейчас платят футболистам за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!

— Молоденькому футболисту?!

— Не ему. Родителям. Я сталкивался неоднократно. Папа с мамой говорят: «Мы готовы. Вот эти дают нам столько-то. А вы сколько?» — «Подождите, мы еще даже не познакомились». — «Вы заплатите, и по ходу будем знакомиться...»

— В финансовые отношения с родителями вы не вступали?

— Ни разу, – сказал бывший спортивный директор «Динамо», а ныне футбольный агент.