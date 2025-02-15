«Многие агенты платят родителям футболистов за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!» Орещук о работе с молодыми игроками
Роман Орещук рассказал о финансовых отношениях между агентами и родителями игроков.
– Футболисту надо объяснить, что в данный момент не деньги главное, а карьера. Постоянно же возникает история — начинаешь говорить с молодым игроком и вдруг слышишь: «Сколько дадите за подписание?»
— Неужели кто-то дает?
— Я — нет. Но многие агенты сейчас платят футболистам за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!
— Молоденькому футболисту?!
— Не ему. Родителям. Я сталкивался неоднократно. Папа с мамой говорят: «Мы готовы. Вот эти дают нам столько-то. А вы сколько?» — «Подождите, мы еще даже не познакомились». — «Вы заплатите, и по ходу будем знакомиться...»
— В финансовые отношения с родителями вы не вступали?
— Ни разу, – сказал бывший спортивный директор «Динамо», а ныне футбольный агент.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем